Coronavirus: Usa, morti in carcere San Quintino salgono a 17

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - E' salito a 17 il bilancio dei decessi provocati dal coronavirus nel carcere di San Quintino, nel nord della California: l'ultimo, Johnny Avila Jr. - un condannato a morte di 62 anni - è deceduto ieri. Lo riporta la Cnn. Avila è morto in un ospedale esterno al carcere a causa di complicazioni legate al virus, hanno reso noto le autorità. L'uomo era stato condannato a morte nel 1996 per pluriomicidio. Il carcere di San Quintino è il più colpito dalla pandemia in California, con un totale di 2.155 contagi, di cui almeno 90 nelle ultime due settimane. (ANSA).