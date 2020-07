Migranti: in 24 ore 33 arrivati in Sardegna, anche un bimbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 27 LUG - Le buone condizioni di mare stanno favorendo negli ultimi due giorni gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna. Tra ieri e oggi ne sono arrivati 33 e tra questi una donna e un bambino. Dopo il barchino con 12 migranti a bordo bloccato dalla Guardia di finanza ieri a Sant'Antioco nel Sulcis, durante la notte una seconda imbarcazione con a bordo otto persone, tra i quali la donna e il bimbo, è stato intercettato all'1:45 sempre a largo di Sant'Antioco. L'imbarcazione è stata trainata fino in porto e i migranti sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir. Circa un'ora dopo un altro barchino con a bordo altre sette migranti è approdato nella spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi, sempre nel Sulcis. Sul posto c'erano carabinieri e Guardia di finanza.I migranti sono stati poi trasferiti dalla polizia al centro di prima accoglienza. Infine poco dopo altri sei sono stati rintracciati a Sant'Anna Arresi mentre si allontanavano a piedi. Tutti dopo visite mediche e operazioni di identificazione sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove rimarranno in quarantena per l'emergenza Covid. (ANSA).