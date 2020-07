Corea Nord: Kim, mai più conflitti grazie all'atomica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 28 LUG - La Corea del Nord non avrà più guerre grazie al possesso di armi atomiche che ne assicurano la sicurezza e il futuro malgrado la continua pressione esterna e le minacce militari: Kim Jong-un, nelle celebrazioni di ieri del 67mo anniversario della fine della Guerra di Corea del 1950-53, ha detto che il Paese ha sviluppato armi nucleari per avere la "forza assoluta" ed evitare un altro conflitto. "Siamo in grado di difenderci di fronte a qualsiasi forma di pressione ad alta intensità e minacce militari di forze imperialiste e ostili", ha aggiunto il leader. (ANSA).