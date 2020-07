Coronavirus: Iran, record di 235 morti in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEHERAN, 28 LUG - Nuovo record negativo di vittime di Covid-19 in Iran. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 235 morti, un dato che porta il totale dei decessi a quota 16.147. I casi confermati salgono a 296.273, con 2.667 in un giorno. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.902, mentre i pazienti guariti crescono a 257.019. I test complessivi effettuati sono 2.380.122. Lari ha sottolineato che anche la capitale Teheran è stata inclusa tra le zone 'rosse', cioè ad alto rischio, dopo aver fatto registrare una media quotidiana di 117 morti negli ultimi giorni.(ANSA).