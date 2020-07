Epstein: avvocati chiedono bloccare materiale su Internet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Gli avvocati di Ghislaine Maxwell, la donna britannica recentemente arrestata negli Usa con l'accusa di complicità negli abusi sessuali compiuti a Jeffrey Epstein ai danni di tre ragazze, hanno chiesto ad un giudice di ordinare alle accusatrici di mettere fine alla pubblicazione di materiale su Internet al fine di sostenere le loro richieste di risarcimento in cause civili. Lo riferisce il Guardian. Gli avvocati affermano che i legali delle donne, che secondo l'accusa furono reclutate da Maxwell - la quale avrebbe anche aiutato Epstein ad abusare di loro - dovrebbero essere soggetti allo stesso obbligo di segretezza della pubblica accusa e dei legali della difesa. Ghislaine Maxwell, 58 anni, è in carcere senza possibilità di cauzione fin dal suo arresto, alcune settimane fa. Epstein è morto in carcere a New York nell'agosto dell'anno scorso, ufficialmente per suicidio, mentre era in attesa di processo. (ANSA).