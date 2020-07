Perù: minibus precipita in scarpata, 11 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LIMA, 28 LUG - Un minibus con a bordo 12 passeggeri è precipitato in una profonda scarpata nella provincia settentrionale del Perù di Santiago del Chuco, con un bilancio di almeno undici morti. Lo riferisce il quotidiano Perù21. L'incidente è avvenuto domenica e la polizia locale lo ha attribuito all'elevata velocità del veicolo in una zona in cui il manto stradale era in cattivo stato. Il minibus è precipitato per circa 200 metri, rendendo difficile l'intervento delle squadre di soccorso che hanno impiegato molte ore per recuperare i corpi sul fianco della scarpata e fra le lamiere contorte del veicolo. Fonti della Procura di Trujillo hanno confermato che solo uno dei passeggeri è stato trovato vivo ed è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi.(ANSA).