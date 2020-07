'Io amico dei Casamonica', arrestato estorsore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - Vantava di essere vicino al clan Spada e amico dei Casamonica Danilo Urraso, 43 anni, arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Torino per estorsione. Da oltre due anni costringeva un parrucchiere dell'elegante quartiere della Crocetta a pagare una "polizza assicurativa" per proteggere il suo negozio. Piccole rate mensili e il pagamento dell'affitto di un Suv, che aveva in uso esclusivo, per un totale di oltre 10 mila euro. Dopo anni di minacce e pagamenti, il parrucchiere ha trovato il coraggio di denunciare il suo estorsore. I militari si sono presentati all'ultimo scambio di denaro e hanno fatto scattare le manette. La perquisizione a casa dell'arrestato ha permesso di trovare e sequestrare il Suv, due Rolex, tre cellulari, 15.000 euro in contanti, coltelli, un machete e diverse pistole sceniche. L'uomo potrebbe aver chiesto denaro anche ad altri commercianti di Torino e provincia. (ANSA).