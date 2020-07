Bonus bici, Costa: "Il 6 agosto l'ultimo step"

Sul bonus bici e quindi «per la piattaforma ci siamo, abbiamo chiuso finalmente, il 6 agosto è l'ultimo step, va alla Conferenza permanente Stato Regioni, perchè è giusto che le Regioni possano pronunciarsi sul bonus e dopo finalmente decolla», e ancora «i fondi ci sono per tutti». Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in merito al Bonus Bici (Bonus mobilità) intervenendo alla trasmissione di approfondimento 'Omnibus' su La 7. Sulla disponibilità economica per rimborsare tutti, per acquisti dal 4 maggio alla fine dell’anno, il ministro Costa dunque «conferma la disponibilità» e ringrazia i cittadini, «perchè è andato talmente bene - specifica - che io avevo previsto 120 milioni di euro come stanziamento e siamo arrivati a 210 milioni perchè il Parlamento ha intuito che c'era una voglia del cittadino italiano di voler acquistare, e quindi ho aumentato il plafond». «Così 210 milioni di euro per l’anno corrente - conclude -, mi sembra una cifra importane, tutti fondi - precisa infine - che vengono dalle aste verdi, ricavati da chi inquina e quindi deve pagare perchè vengono aggrediti - riferendosi agli inquinatori -, diciamo dallo Stato, e finiscono nei fondi che servono per costruire una mobilità alternativa che invece è ecologica».

