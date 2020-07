Brusaferro (Iss): "Casi stabili in ultimi 30 giorni"

Negli ultimi 30 giorni «viaggiamo intorno ai 200-300 casi giornalieri di positivi, un dato stabile nonostante piccole variazioni giornaliere». Tuttavia, la trasmissione del Sars-Cov-2, «sebbene sotto controllo continua, a persistere in tutte le aree del paese», come dimostrano i focolai pur contenuti «presenti in modo diffuso un pò nelle varie regioni». Lo ha spiegato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) durante la presentazione del Rapporto OsMed sull'uso dei farmaci durante l’epidemia COVID-19, presentato oggi dall’Agenzia Italiana del Farmaco.

