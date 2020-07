Michelle sbarca su Spotify e intervista Barack

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 29 LUG - Michelle Obama intervista Barack Obama. L'ex first lady è finalmente sbarcata su Spotify e nella prima puntata del suo podcast si è intrattenuta con il marito, per la gioia degli americani e degli ammiratori di tutto il mondo che fin dall'inizio dell'avventura alla Casa Bianca li hanno considerati la coppia presidenziale più cool e glamour che si ricordi dai tempi di Jfk e Jackie O. Una chiacchierata informale, quella tra Michelle e Barack, sulle esperienze e le relazioni personali che hanno segnato le loro vite. Così il primo presidente afroamericano della storia racconta di come da bambino la vita di quartiere, spesso sparita dalle metropoli d'oggi, abbia contribuito alla sua crescita, alla sua formazione, e a comprendere quanto sia importante lavorare per tenere vive le comunità Tanti i siparietti che attendono Michelle. Nelle prossime puntate infatti intervisterà una serie di personaggi a lei molto vicini, dalla madre, al fratello, agli amici e ai più stretti collaboratori. Il progetto nasce da una partnership tra Spotify e Higher Ground, la società di produzione lanciata dagli Obama nel 2018. (ANSA).