Obama, Bush e Clinton a funerali Lewis

(ANSA) - WASHINGTON, 29 LUG - Gli ex presidenti americani Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton parteciperanno nelle prossime ore ai funerali dell'ex deputato John Lewis, icona della lotta per i diritti civili degli afroamericani morto il 17 luglio all'età di 80 anni. La cerimonia avra' luogo ad Atlanta, in Georgia. Attesa anche la partecipazione dell'ex vicepresidente Joe Biden, candidato alla Casa Bianca. Grande assente sarà invece il presidente Donald Trump. A Obama sara' affidata l'eulogia.