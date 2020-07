© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - Gli Stati Uniti ritireranno quasi 12.000 soldati, per l'esattezza 11.900, dalla Germania. La metà tornerà a casa, mentre gli altri saranno dispiegati in altri paesi europei, tra cui l'Italia e il Belgio. Lo afferma il Pentagono. (ANSA).