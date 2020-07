Abbraccia vittime per derubarle,arrestato ladro 'affettuoso'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 30 LUG - Per derubare i passanti li distraeva abbracciandoli all'improvviso. Ma l'uomo, 31 anni, cittadino del Marocco, è stato scoperto dalla polizia che lo ha arrestato in piazza Caricamento, a Genova. L'intervento delle volanti era stato chiesto da una vittima che ha raccontato di essere stato derubato tre volte nel giro di pochi minuti. Prima un uomo gli ha strappato il cellulare dalle dalle mani, poi è arrivata una seconda persona che gli ha chiesto 20 euro per riottenere il telefono e al suo rifiuto gli ha portato via il portafoglio con 300 euro e infine, subito dopo si è presentato il marocchino che con la scusa di consolarlo lo ha abbracciato e gli ha sfilato la catenina d'oro dal collo. Mentre l'uomo raccontava la disavventura agli agenti è arrivata una persona che ha spiegato di essere stata vittima a sua volta del ladro "affettuoso" che lo aveva derubato del cellulare che aveva in tasca. Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo e lo hanno arrestato. (ANSA).