(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - Un alpinista ha perso la vita in un incidente, avvenuto in tarda mattinata sulle Dolomiti di Sesto. L'uomo stava percorrendo un tratto del sentiero 'Strada degli Alpini', quando in un punto particolarmente esposto è precipitato per una settantina di metri, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l'elisoccorso Pelikan 2 che ha trasportato la salma a valle. (ANSA).