Ancora una giornata difficile per chi viaggia in autostrada. Questa mattina si registrano code sia in A1 in direzione Bologna che in A15 in drezione La Spezia. Sull'Autosole ci sono state code di circa 3 km fra i caselli di Parma e Reggio Emilia causate da un incidente avvenuto in prossimità del casello di Campegine Terre di Canossa ed ora risolto (code finite) mentre in Autocisa le code sono fra i caselli di Berceto e Pontremoli per i soliti lavori in corso.

