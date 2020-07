Di Maio, con Wang discusso di partenariato ed export

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Rilancio partenariato economico ed export prodotti agroalimentari Flag of Italy, lotta al Covidー19 e cooperazione globale per il vaccino, transizione digitale, situazione a Hong Kong e tutela autonomia: questi gli argomenti al centro del colloquio avuto ieri in videoconferenza dal ministro degli esteri Luigi Di Maio con il suo collega cinese Wang Yi. Lo riferisce la Farnesina nel suo account Twitter ufficiale, in cui è postata anche una foto dei due ministri. (ANSA).