Sub travolto da un motoscafo muore in Sardegna con la gamba tranciata dall'elica

Un sub è stato travolto e ucciso da un motoscafo nelle acque dell’Isola rossa, nel nord Sardegna. L'uomo, che non è stato ancora identificato, ha perso una gamba, tranciata dall’elica dell’imbarcazione, ed è morto dissanguato. Alla guida del motoscafo c'era un turista milanese: è stato lui a soccorrere il sub, lo ha portato a bordo e trasportato al porto Isola rossa, dove è arrivato già privo di vita. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Valledoria, la Guardia costiera e il 118. La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta.

