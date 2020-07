Ue: sanzioni a responsabili cyberattacchi russi e cinesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 30 LUG - Il Consiglio dell'Ue ha deciso, per la prima volta, di imporre sanzioni a seguito di attacchi informatici. Le misure restrittive sono state emesse nei confronti di sei persone e tre entità - russe, cinesi e della Corea del Nord - responsabili di aver compiuto vari attacchi informatici o di avervi preso parte. Fra questi, il tentato attacco informatico russo ai danni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw) e gli attacchi pubblicamente noti come "WannaCry", "NotPetya" e "Operation Cloud Hopper". Le sanzioni imposte includono il divieto di viaggio e il congelamento dei beni. È fatto inoltre divieto di mettere fondi a disposizione delle persone ed entità inserite nella lista nera. (ANSA).