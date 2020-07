Viabilità: per incidente 8 km coda Variante valico A1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 30 LUG - Coda di otto km in direzione Bologna sulla Variante di valico per un incidente avvenuto intorno alle 7 tra Badia ed il bivio per la A1 Panoramica: tre i camion coinvolti, due le persone rimaste ferite. E' quanto si spiega da Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico scorre su "una sola corsia. In alternativa - prosegue Autostrade -, i soli veicoli leggeri diretti a Bologna possono percorrere la A1 Panoramica". Dalla polstrada si spiega che l'incidente è risolto e la coda è in via di smaltimento. Sul posto intervenuti anche i soccorsi inviati dal 118 e i vigili del fuoco. (ANSA).