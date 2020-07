© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 31 LUG - Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco in Alto Adige a causa di violenti temporali che si sono abbattuti su vaste zone della provincia. I pompieri di 35 compagnie sono intervenuti per oltre 100 interventi per cantine garage allagati, sottopassi non transitabili e rami caduti. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin sono stati registrati 3500 fulmini. (ANSA).