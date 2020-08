Un pakistano che lavora come lavapiatti risulta positivo al Covid-19 e il titolare di un ristorante sulla spiaggia di Rimini decide di chiudere il locale per due settimane. La notizia l’ha confermata lo stesso gestore dell’esercizio di via Toscanelli. Le condizioni di salute di tutti i dipendenti sono buone, ma verranno comunque sottoposti a doppio tampone nei prossimi giorni. Il lavapiatti è invece ricoverato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA covid

coronavirus

Rimini