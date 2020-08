Coronavirus: Iran, record 2.685 casi in 24 ore, 28 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEHERAN, 02 AGO - In Iran 208 persone sono morte nelle ultime 24 ore per il coronavirus, portando il totale dei decessi a 17.190, mentre i nuovi contagi sono stati 2.685, che portano il totale a 309.437. Lo ha annunciato la portavoce del ministero della Salute iraniano, Sima Lari, nel suo briefing quotidiano. Al momento, ha aggiunto, 4.089 contagiati sono in terapia intensiva, mentre il totale di quelli finora guariti sono 268.102. I test compiuti in Iran sono in totale oltre 2 milioni e mezzo. (ANSA).