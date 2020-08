Maltempo: allerta arancione in Lombardia e Emilia Romagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - E' atteso nelle prossime ora un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche che porterà, su tutte le regioni settentrionali, frequenti ed intense precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in estensione, da domani a parte del centro peninsulare.Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha perciò emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal primo mattino di domani, lunedì 3 agosto, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse ed a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento, con estensione della fenomenologia a Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 3 agosto, allerta arancione su gran parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. E' stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori emiliani e lombardi, su tutto il territorio di Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Marche e su parte di Trentino Alto Adige e Toscana. I (ANSA).