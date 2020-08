Coronavirus: Iran, 2.598 casi e 215 vittime in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 3 AGO - Salgono a 312.035 i casi di Covid-19 in Iran, con 2.598 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 215, un dato che porta il totale dei decessi confermati a 17.405. I ricoverati in terapia intensiva aumentano a 4.104, mentre i pazienti guariti crescono a 270.228. Nel complesso, i test effettuati finora sono oltre due milioni e mezzo (2.534.658). Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari. Secondo un'inchiesta diffusa in queste ore dal servizio della Bbc in farsi, tuttavia, le vittime reali sarebbero quasi il triplo dei dati ufficiali (circa 42 mila morti al 20 luglio, quando il conteggio governativo era di 14.405 decessi) e i contagi quasi il doppio (oltre 451 mila contro i 278 mila confermati sempre al 20 luglio). (ANSA).