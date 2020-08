Esplosione al ristorante a Mogadiscio, almeno 2 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOGADISCIO, 03 AGO - Almeno due persone sono morte e altre sono rimaste ferite in un sospetto attentato suicida fuori da un ristorante nella capitale della Somalia, Mogadiscio. Lo hanno riferito polizia e testimoni. "L'esplosione è avvenuta all'ingresso del ristorante, dove una guardia di sicurezza ha fermato l'attentatore suicida prima che si facesse esplodere", ha detto un agente di polizia -. "Due persone, compreso l'agente a guardia del ristorante, sono morte nell'esplosione", ha aggiunto. Un testimone ha detto di aver visto due corpi e una persona ferita che è stata portata d'urgenza in ospedale. Il ristorante, vicino al porto di Mogadiscio, è frequentato da funzionari della sicurezza e impiegati del governo che lavorano nella zona, spesso bersaglio degli attacchi dei militanti islamisti. L'attacco finora non è stato rivendicato. (ANSA).