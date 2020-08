Procura indaga Trump per frode

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 03 AGO - Depositando nuovi atti per sollecitare Donald Trump a consegnare le dichiarazioni fiscali personali e aziendali degli ultimi otto anni, la procura di Manhattan ha lasciato intendere che sta indagando il presidente e la sua societa' per una possibile frode bancaria e assicurativa. Lo scrive il New York Times. L'ufficio dell'attorney Cyrus Vance non ha identificato direttamente il focus dell'inchiesta ma ha scritto che "indiscusse" notizie di stampa dello scorso anno chiariscono che la procura ha una base legale per chiedere quei documenti. Per il tycoon sarà un'altra battaglia contro il tempo, per evitare di consegnare i documenti prima delle elezioni. Una battaglia in cui ha anche meno tempo del previsto per chiudere il gap con il suo rivale Joe Biden, che nella media dei sondaggi di RealClearPolitics lo supera di 7,4 punti a livello nazionale (49,4% a 42%) e ha un margine di sicurezza in quasi tutti gli Stati in bilico. Se infatti all'Election day mancano ancora 92 giorni, al tycoon resta meno di un mese e mezzo per tentare la rimonta perche' gli elettori di alcuni 'swing State' chiave cominceranno a ricevere gia' a settembre le schede per votare per corrispondenza o anticipatamente. E quest'anno si prevede un aumento del voto per corrispondenza a causa della pandemia, oltre ad un numero piu' basso di indecisi che decidono negli ultimi giorni di campagna. Il primo Stato a spedire le schede sara' il North Carolina, il 4 settembre, cioè tra un mese. (ANSA).