Snorkeling tra le balene in Australia, donna ferita

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Una donna australiana di 29 anni è rimasta gravemente ferita durante un tour di snorkeling tra le balene in Australia, a Ningaloo Reef, nota località turistica. Lo riferisce la Bbc. La donna stava partecipando sabato scorso ad un tour organizzato tra le megattere che in questo periodo dell'anno abbondano nella zona, quando, secondo fonti non ufficiali, sarebbe rimasta inavvertitamente schiacciata tra due di questi mammiferi giganti, che possono raggiungere i 19 metri di lunghezza. Immediatamente soccorsa nella città più vicina, a Exmouth, le sono state riscontrate varie fratture alle costole ed emorragie interne. E' stata quindi trasportata in ospedale a Perth, dove oggi è stata giudicata in "condizioni gravi ma stabili". Secondo la polizia dell'Australia occidentale, alcuni partecipanti al tour hanno assistito all'incidente, verificatosi a poche centinaia di metri dalla riva, restando illesi. Una inchiesta è in corso per verificare la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Quindici tour operator sono autorizzati ad accompagnare gruppi di nove nuotatori alla volta vicino alle balene, con la raccomandazione di rimanere ad almeno 15 metri dagli animali. L'attività è consentita dal 2016 e ha finora coinvolto circa 10.000 partecipanti senza che si verificasse alcun incidente. L'Australia occidentale ospita la più grande popolazione nota di megattere, generalmente considerate innocue per l'uomo nonostante le loro dimensioni. La regione è attualmente chiusa al turismo internazionale quale misura di contenimento alla diffusione del coronavirus. (ANSA).

