Coronavirus: Macron annuncia 160 mln per bonus badanti

(ANSA) - PARIGI, 04 AGO - Emmanuel Macron ha annunciato oggi che lo Stato francese e i dipartimenti (equivalente francese delle province) stanzieranno 160 milioni di euro per versare un bonus eccezionale 'Covid-190' a 320.000 a badanti e assistenti sanitari a domicilio. Questa somma, che verrà fornita per metà dallo Stato centrale e per metà dai dipartimenti, permetterà alla categoria di intascare quei "1.000 euro di bonus" già ottenuta dal resto del personale sanitario, ha precisato il presidente durante una missione a Tolone, nel sud del Paese. Attualmente, in Francia, i badanti intervengono in sostegno di 800.000 persone anziane in perdita di autonomia e 300.000 persone disabili. Secondo Macron sono stati finora i "i dimenticati del bonus Covid" (ANSA).