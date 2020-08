Libano: Beirut senza elettricità di sera rimane al buio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BEIRUT, 4 AGO - Beirut è al buio: senza corrente elettrica a causa delle sempre più frequenti interruzioni del funzionamento delle centrali elettriche, rimaste a secco di combustibile, le principali piazze e le vie della capitale libanese non sono più illuminate negli orari serali e notturni. Nelle ultime ore sui social network si sono diffusi video e immagini, pubblicati da cittadini, della centralissima e solitamente affollata via Hamra, e di Piazza dei Martiri, il cuore politico e simbolico di Beirut, totalmente al buio. Il Libano è in default finanziario. In un paese che di fatto importa quasi ogni merce dall'estero e che è privo di una vera e propria industria, la svalutazione della lira locale rispetto al dollaro statunitense, assieme alla penuria di riserve in valuta pesante nelle banche e nella Banca centrale, rendono difficile per il governo l'acquisto del combustibile per alimentare le centrali elettriche del paese. E i generatori privati di corrente, sempre più sotto pressione, sono anch'essi esausti e il loro funzionamento è stato razionato. (ANSAmed). (ANSA).