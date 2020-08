Lui 16 anni e lei 13, finisce a Napoli la fuga d'amore

Fuga d’amore finita per due minorenni originari del Bangladesh che partiti da Roma intendevano raggiungere un amico a Palermo, passando per Napoli: gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, avvertiti dal portiere di un noto hotel partenopeo, li hanno rintracciati nella camera 406 dell’albergo. Lui 16 anni e lei 13 anni, hanno riferito agli agenti che volevano la Sicilia per trascorrere all’insaputa dei rispettivi genitori le vacanze da un amico. Dagli accertamenti è emerso che la scomparsa della 13enne è stata denunciata il 2 agosto, in una stazione dei carabinieri della capitale. Coordinati dal primo dirigente Davide Della Cioppa i poliziotti hanno avvertito i genitori dei due ragazzini ai quali sono stati affidati, così come disposto dal pm Emilia Galante Sorrentino della Procura per i Minorenni di Napoli.