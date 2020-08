Stretta sulla movida a Milano Marittima, ordinanza no alcol

Nuovo giro di vite sulla movida a Cervia e nella frazione Milano Marittima. Il sindaco Massimo Medri ha firmato un’ordinanza che vieta dalle 21 alle 6, tutti i giorni, il consumo e la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, a piedi, in bicicletta, su veicoli pubblici e privati. Questo, spiega l’amministrazione, anche se gli alcolici sono trasportati in borse o altri contenitori, se sono suscettibili di essere destinati al consumo.

Sono esclusi coloro che trasportano alcolici per motivi professionali. E’ consentito bere alcolici solo all’interno dei locali e delle loro aree esterne di pertinenza opportunamente attrezzate e ben individuate. Dunque, gli esercizi commerciali e i locali dovranno sospendere la vendita da asporto alle 21, la vendita per consumo non assistito sul posto alle 24 e la somministrazione alle 3. Sempre dalle 21 alle 6, scaffalature, banchi frigo ed espositori contenenti alcolici dovranno essere opportunamente bandellati per impedirne l’accesso agli avventori. «Divertitevi con rispetto e buon senso, per la vostra sicurezza e quella degli altri!», è l’appello del Comune.