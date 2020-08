Francia: incendio vicino Marsiglia, evacuate 2.700 persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - MARSIGLIA, 05 AGO - Sono aumentate ad almeno 2.700 le persone evacuate durante la notte a causa di un violento incendio scoppiato sulla Costa Azzurra, a ovest di Marsiglia, che ha devastato oltre 1.000 ettari di terreno e non è stato ancora domato. Tra le persone evacuate ci sono molti turisti che soggiornano nei campeggi del litorale mediterraneo. Per il momento non si segnalano feriti gravi, ma i danni sono ingenti, hanno reso noto i vigili del fuoco, sottolineando che le fiamme "non sono ancora sotto controllo": la situazione dovrebbe migliorare a fine mattinata, con l'affievolirsi del vento. Attualmente sono impegnati nella zona di Martigues, a circa 38 km da Marsiglia, circa 1.800 vigili del fuoco. (ANSA-AFP).