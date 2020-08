Gallera, in Lombardia screening personale scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - "Partirà dall'ultima settimana di agosto una grande campagna di screening di tutti i lavoratori della scuola": lo ha annunciato oggi al TgR Lombardia l'assessore al welfare Giulio Gallera. In previsione del ritorno sui banchi, quindi, insegnanti e personale saranno sottoposti a screening. Per quanto riguarda "i lavoratori in generale nel provvedimento territoriale, piano territoriale, che andiamo ad approvare oggi in Giunta - le parole di Gallera - estendiamo al medico competente la possibilità di prenotare direttamente il tampone e sarà strategica da settembre in poi". (ANSA).