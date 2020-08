Aggredito a bastonate a Bologna, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 06 AGO - La Polizia sta indagando su un'aggressione a bastonate, ieri sera nella periferia di Bologna. La vittima è un uomo di 49 anni, con alcuni precedenti, soccorso al giardino Pasolini, nei pressi di via Salgari, zona Pilastro, e portato all'ospedale Maggiore in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito dalla segnalazione di un vicino e dalla madre dell'uomo, ad aggredirlo, intorno alle 23, sarebbe stato un gruppo di 5-6 persone, probabilmente residenti della zona e forse di sua conoscenza. Sono intervenute le Volanti e la Scientifica, che ha trovato i bastoni usati per colpire la vittima, che aveva molto sangue sul viso e una ferita alla gamba. (ANSA).