(ANSA) - BERLINO, 06 AGO - Il test da coronavirus per per chi arriva dalle zone a rischio covid-19 sarà introdotto a partire da sabato prossimo in Germania: lo ha reso noto il ministro della Salute Jens Spahn in conferenza stampa. "La pandemia non è andata via" e "c'è il rischio che il virus torni in Germania" con chi rientra dalle vacanze, ha detto il ministro per spiegare la misura . (ANSA).