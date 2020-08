Coronavirus: Centro Migranti Casier, 244 positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 06 AGO - Positivi in 244, tra cui 11 operatori: è l'esito del terzo tampone su migranti e operatori del Centro di accoglienza situato all'interno dell'ex Caserma Serena di Casier effettuato dall'Aulss 2 Trevigiana. I negativi sono 47 (18 tamponi sono da riprocessare). Complessivamente ieri erano state sottoposte a test 309 persone, delle quali 284 ospiti e 25 operatori. I risultati del nuovo screening, fa sapere l'Aulss 2, " non comporteranno alcuna modifica all'interno della struttura, dove tutti i migranti resteranno in quarantena". (ANSA).