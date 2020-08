© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 5 AGO - "Il virus sta andando via": lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel corso di una conferenza stampa, elencando quelli che secondo lui sono i successi della sua amministrazione sul fronte del contrasto alla pandemia. Trump ha anche insistito per la riapertura delle scuola: "I democratici le vogliono chiuse per motivi politici".(ANSA).