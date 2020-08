Anziana morta in ospedale, marito 80enne confessa l'omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Un uomo di 80 anni è stato arrestato per aver ucciso la moglie, Teresa Rosalba Rocca, di 86 anni, deceduta questa mattina in ospedale a Vimercate (Monza), dopo tre giorni di agonia. L'uomo lo scorso 4 agosto ha chiesto aiuto alla nipote (la quale ha allertato i soccorsi), affermando che la donna fosse caduta dalle scale, nella loro abitazione di Brugherio (Monza). Dopo un lungo interrogatorio l'80enne ha confessato di averla strangolata e poi di aver sperato che si riprendesse senza conseguenze. Per lui il gip di Monza ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari con l'accusa di omicidio volontario. (ANSA).