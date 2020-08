Coronavirus: la Norvegia sconsiglia i viaggi all'estero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - La Norvegia ha consigliato ai suoi cittadini di evitare tutti i viaggi all'estero, anche in Paesi con pochi casi di Covid-19, nell'ambito di una serie di misure volte a prevenire la recrudescenza dell'epidemia. Lo riporta il Guardian. "Penso che la maggior parte di noi abbia capito che le vacanze sono finite", ha detto il ministro della salute Bent H›ie in una conferenza stampa. "Dobbiamo rimboccarci le maniche, perché abbiamo un lavoro da fare: evitare che il virus ci costringa a chiudere nuovamente il Paese". Da sabato, ha annunciato il ministro, i bar in tutta la Norvegia non saranno più autorizzati a servire oltre la mezzanotte. I raduni saranno limitati a 200 persone e gli sport per adulti non riprenderanno più il 1 ° settembre come previsto. Le mascherine diverranno probabilmente obbligatorie sui mezzi pubblici, e una decisione in questo senso è prevista per il 14 agosto. (ANSA).