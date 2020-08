Negli Usa, più di 160 mila morti da coronavirus

Il bilancio dei morti provocati dal coronaviurs negli Stati Uniti ha superato la soglia dei 160mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. I dati dell’università americana indicano che i decessi nel Paese sono ad oggi 160.090 a fronte di 4.881.974 casi confermati. Dall’inizio della pandemia negli Usa sono guarite 1.598.624 persone. I ricercatori dell’Università di Washington stimano che il bilancio delle vittime da coronavirus negli Stati Uniti potrebbe raggiungere quasi le 300.000 entro il primo dicembre (rispetto alle attuali 160.000), senza l’uso della mascherina.

«Indossarla a partire da oggi potrebbe salvare circa 70.000 vite», secondo i nuovi dati dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) presso la School of Medicine dell’Università di Washington, che elabora questo modello molto accreditato. «Le previsioni per gli Stati Uniti sono di 295.011 morti entro dicembre», afferma l’IHME in una nota. Il direttore Christopher Murray ha avvertito: «Tale modello non deve diventare realtà, il comportamento della popolazione influenza la trasmissione del virus e il numero delle vittime».

La pandemia da coronavirus continua ad espandersi in Argentina, con un aumento dei contagi ed un nuovo record di positivi in un solo giorno che ieri è stato di 7.513 casi. Lo ha reso noto il ministero della Sanità a Buenos Aires. Il totale dei contagiati dal 3 marzo scorso ha raggiunto quota 228.195 mentre i morti, con i 116 di ieri, sono saliti a 4.251. Questo fa sì che per quanto riguarda i contagi l'Argentina si colloca al sesto posto fra le Nazioni latinoamericane, dopo Brasile (2.912.212), Messico (462.690), Perù (455.409), Cile (366.671) e Colombia (357.710). Un portavoce ministeriale ha infine ricordato che 1.150 pazienti sono ricoverati in rianimazione, con una percentuale di occupazione dei letti in questo settore del 56,6% nel Paese e del 66,5% nell’area metropolitana di Buenos Aires.