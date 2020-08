Beirut: Amal e George Clooney donano 100.000 dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Amal e George Clooney hanno donato 100.000 dollari a tre ong libanesi dopo la devastante esplosione che ha colpito Beirut. Lo riportano i media britannici. "Siamo profondamente preoccupati per gli abitanti della città", ha dichiarato la coppia in un comunicato auspicando che anche altri diano il loro contributo. Le organizzazioni che riceveranno la donazione sono la Croce rossa libanese, Impact Lebanon e Baytna Baytak. Amal Ramzi Alamuddin, avvocatessa esperta di diritti umani, è nata a Beirut ma si è trasferita con la famiglia in Gran Bretagna negli anni 80 a causa della guerra civile. I Clooney avevano di recente donato 1 milione di dollari per aiutare le persone colpite dal coronavirus. (ANSA).