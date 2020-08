© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - PARIGI, 08 AGO - Con una decisione attesa da alcuni giorni la Prefettura di Parigi, su richiesta del Comune, ha deciso di imporre l'uso delle mascherine in alcune zone della capitale francese e dell'Ile-de-France a partire da lunedì. Per far fronte alla seconda ondata dell'epidemia di coronavirus che si è abbattuta su tutta la Francia. (ANSA-AFP).