Sabato da bollino nero in autostrada: ci sono già lunghe code

Quella di oggi è una vera giornata da "bollino nero" per le autostrade. Sino dalla prima mattinata infatti si registrano lunghe code in autostrada. Al momento i tratti interessati dalle code sono, in A1, quello fra il casello di Parma e Terre di Canossa Campegine, tra Piacenza Sud e Fidenza e, sulla A14, fra Modena e Bologna e fra Bologna e Imola, sempre in direzione Sud. La situazione è destinata a peggiorare con il passere delle ore con l'aumento delle famiglie che si metteranno in viaggio.

Code in autostrada