Somalia: autobomba in una base militare, sette morti

(ANSA-AFP) - ROMA, 08 AGO - Almeno sette persone sono morte e dieci sono rimaste ferie nell'esplosione di un'autobomba in una base militare a Mogadiscio, in Somalia. Lo riferiscono funzionari dell'esercito. L'attacco aveva come obiettivo un compound vicino lo stadio dove sono stanziati i soldati dell'esercito nazionale somalo. L'autobomba è entrata nella base superando un checkpoint e poi è esplosa. L'attentato non è stato rivendicato ma è probabile che sia opera degli estremisti islamici di Al Shabaab che il governo cerca di sconfiggere da oltre dieci anni. (ANSA-AFP).