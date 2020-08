Venezuela: 2 americani condannati per tentata invasione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - CARACAS, 08 AGO - Due cittadini americani sono stati condannati a 20 anni di carcere in Venezuela per "incursione armata". Secondo l'accusa, avevano tentato una "invasione" del paese dal mare lo scorso maggio nel tentativo di rovesciare il presidente Nicolas Maduro. Il procuratore generale Tarek William Saab ha reso noto che gli ex militari Luke Alexander Denman e Airan Berry "hanno confessato" i reati di "cospirazione, associazione a delinquere, traffico d'armi e terrorismo". (ANSA-AFP).