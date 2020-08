Coronavirus: gli arrivi in Sardegna andranno registrati sino al 7 settembre

Prorogato fino al 7 settembre l'obbligo di registrazione per chi arriva in Sardegna con nave o aereo. Lo ha deciso con ordinanza il governatore Christian Solinas considerando «l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’andamento dei casi sul resto del territorio nazionale». La registrazione deve avvenire prima dell’imbarco utilizzando l’apposito modello da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica allo sportello unico dei servizi della Regione o tramite l’applicazione «Sardegna Sicura». La verifica dell’avvenuta registrazione spetta alle compagnie aeree e marittime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus

sardegna