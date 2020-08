Germania: Scholz, felice di candidatura e voglio vincere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 10 AGO - "Sono felice della candidatura e voglio vincere". Lo ha detto a Berlino Olaf Scholz, designato alla candidatura per la cancellieria per il 2021 dai leader dell'Spd. Scholz ha comunque sottolineato che "la campagna elettorale non inizia oggi", il Coronavirus impone di continuare a lavorare sodo nell'attuale coalizione di governo, ha spiegato. Ma non è troppo presto per pensare a cosa accadrà alla Germania nei prossimi dieci anni, ha aggiunto. (ANSA).