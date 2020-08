Yemen: piogge torrenziali devastano Sana'a, almeno 130 morti

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Almeno 130 persone sono morte da metà luglio ad oggi nello Yemen a causa di piogge torrenziali che hanno colpito in particolare il centro storico della capitale Sana'a, patrimonio mondiale dell'Unesco. Lo scrive la Bbc online, precisando che decine di persone sono rimaste ferite. Le tipiche case bianche e marroni della città vecchia della capitale controllata dai ribelli, risalenti all'XI secolo, sono state a lungo minacciate dalla violenza della guerra in atto da cinque anni, ma finora erano state preservate. Le alluvioni seguite ai violenti nubifragi hanno invece lasciato il segno. Un residente, Muhammad Ali al-Talhi, ha detto alla Reuters - riporta ancora la Bbc - che lui e la sua famiglia sono rimasti senza casa dopo il crollo dell'antico edificio in cui vivevano, avvenuto venerdì scorso. "Tutto quello che avevamo è sepolto dal fango", ha aggiunto. Gli oltre cinque anni di conflitto nello Yemen hanno portato a quella che l'Onu descrive come la peggiore crisi umanitaria del mondo, sempre più vicina a un punto di rottura. Milioni di persone dipendono dagli aiuti alimentari e si ritiene che il coronavirus si stia diffondendo - nella mancanza pressochè totale di dati ufficiali - in tutto il Paese. A guerra, carenza di cibo e malattie, e perfino una invasione di locuste, si sono ora aggiunte precipitazioni del tutto eccezionali che avrebbero fatto collassare oltre un centinaio dei millenari palazzi in mattone essiccato. Altri cinquemila edifici del centro storico sono invasi dall'acqua e rischiano di subire danni irreversibili. (ANSA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA Yemen

Sana'a