"In Grecia seconda ondata della pandemia". Salgono a 7 i salentini positivi rientrati da Corfù

La Grecia è entrata formalmente nella temuta seconda ondata di pandemia da coronavirus. Lo ha confermato al Guardian uno dei massimi esperti delle malattie infettive del Paese.

Dopo aver registrato il numero più alto di diagnosi positive - un record di 203 casi domenica scorsa - il Paese ha raggiunto una fase critica nella sua capacità di contenere l’ulteriore diffusione del virus. «"Possiamo dire che la Grecia è entrata formalmente in una seconda ondata di epidemia. Questo è il punto in cui potremmo vincere o perdere la battaglia «, ha detto Gkikas Magiorkinis, assistente professore di epidemiologia all’università di Atene.

Coronavirus:salgono a 7 salentini positivi tornati da Grecia

Sale da cinque a sette il numero di 19enni salentini risultati positivi al Coronavirus dopo una vacanza premio per la maturità in Grecia. Ai primi cinque positivi al test, quattro di Muro Leccese e uno di Squinzano, si sono aggiunti anche altri due amici di Cutrofiano, tutti comuni della provincia di Lecce. A quanto ricostruito, anche sulla base delle verifiche della Asl di Lecce, erano in dieci i componenti della comitiva che si era recata a Corfù. Per rientrare in Italia hanno preso un traghetto per Ancona e poi hanno viaggiato in treno fino a Lecce.

A quanto si apprende, uno dei ragazzi ha scoperto di essere positivo dopo un tampone eseguito in una struttura privata su consiglio di suo padre. Lo racconta su Facebook un avvocato salentino, padre di un altro dei vacanzieri, evidenziando la «solerzia» di questo papà «che ha sottoposto» il «figlio ad un tampone presso una struttura privata», e che ha portato anche il proprio figlio a eseguire il test dopo aver saputo che l’amico era positivo. I ragazzi contagiati sono tutti in buone condizioni di salute.