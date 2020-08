© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 11 AGO - Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata star dei democratici, interverrà alla Convention democratica. Ocasio-Cortez parlerà martedì 18 agosto, quando sono in calendario anche gli interventi della senatrice del Nevada Catherine Cortez Masto e della governatrice del New Mexico Michelle Lujan Grisham. (ANSA).